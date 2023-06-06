22
o
بيروت
23
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مستشار وزير الدفاع الأوكراني لـ"سكاي نيوز عربية": لدينا خطط لمواجهة آثار تدمير السد وكنا نتوقع حدوث ذلك
Lebanon 24
06-06-2023
|
14:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار وزير الدفاع الأوكراني ل"سكاي نيوز عربية": من الصعب تقييم آثار الدمار التي لحقت بسد كاخوفكا
Lebanon 24
مستشار وزير الدفاع الأوكراني ل"سكاي نيوز عربية": من الصعب تقييم آثار الدمار التي لحقت بسد كاخوفكا
06/06/2023 23:02:07
06/06/2023 23:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: لا نستطيع تحديد "بشكل قاطع" الجهة المسؤولة عن هجوم السد الأوكراني (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
البيت الأبيض: لا نستطيع تحديد "بشكل قاطع" الجهة المسؤولة عن هجوم السد الأوكراني (سكاي نيوز عربية)
06/06/2023 23:02:07
06/06/2023 23:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الأوكراني عن خطة السلام المقترحة: يبدو أنها خطة روسية وليست إندونيسية (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
وزير الدفاع الأوكراني عن خطة السلام المقترحة: يبدو أنها خطة روسية وليست إندونيسية (سكاي نيوز عربية)
06/06/2023 23:02:07
06/06/2023 23:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الأوكرانية تقول إنها ما زالت تحتفظ ببعض السيطرة البرية في باخموت لكنها تصف الوضع "بالحرج" (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
القوات الأوكرانية تقول إنها ما زالت تحتفظ ببعض السيطرة البرية في باخموت لكنها تصف الوضع "بالحرج" (سكاي نيوز عربية)
06/06/2023 23:02:07
06/06/2023 23:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
Lebanon 24
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
16:08 | 2023-06-05
05/06/2023 04:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بفستان مكشوف.. نانسي عجرم بإطلالة جريئة والجمهور غاضب شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
ظهرت بفستان مكشوف.. نانسي عجرم بإطلالة جريئة والجمهور غاضب شاهدوا كيف بدت (صور)
23:05 | 2023-06-05
05/06/2023 11:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"دعارة" علنيّة في لبنان.. صفحاتٌ خطيرة وهؤلاء متورّطون!
Lebanon 24
"دعارة" علنيّة في لبنان.. صفحاتٌ خطيرة وهؤلاء متورّطون!
02:30 | 2023-06-06
06/06/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه.. هذه تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه.. هذه تسعيرته في السوق الموازية
03:41 | 2023-06-06
06/06/2023 03:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة وزير سابق بخطأ طبيّ داخل المستشفى
Lebanon 24
وفاة وزير سابق بخطأ طبيّ داخل المستشفى
09:37 | 2023-06-06
06/06/2023 09:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:55 | 2023-06-06
مسؤولون غربيون: أوكرانيا بدأت عمليات منذ أسبوعين لاستكشاف مواطن ضعف روسيا (CNN)
15:51 | 2023-06-06
وكالة الطاقة الذرية: تفجير محطة كاخوفكا بأوكرانيا قنبلة بيئية ذات طابع تدميري شامل
15:49 | 2023-06-06
الوكالة الذرية: بحيرة التبريد الكبيرة في محطة زابوريجيا ممتلئة حاليا وتحتوي على كمية كافية من المياه لتزويد المحطة لعدة أشهر
15:48 | 2023-06-06
الخارجية الأميركية: بلينكن سيعقد اجتماعات مع شركائنا في السعودية والمنطقة
15:46 | 2023-06-06
وكالة الطاقة الذرية: المياه في خزانات تبريد محطة زابوريجيا النووية تكفي لعدة أشهر
15:44 | 2023-06-06
الوكالة الذرية: بحيرة التبريد الكبيرة في محطة زابوريجيا ممتلئة حالياً وتحتوي على كمية كافية من المياه لتزويد المحطة لعدة أشهر
فيديو
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
06/06/2023 23:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
06/06/2023 23:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
23:14 | 2023-06-04
06/06/2023 23:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact