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سي إن إن عن مسؤول في النيتو: مؤشرات على بدء أوكرانيا الهجوم المضاد وعلى احتدام القتال شرقي البلاد (الجزيرة)

Lebanon 24
06-06-2023 | 14:35
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