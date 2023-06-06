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إصابة ما لا يقل عن 4 أشخاص بعد إطلاق النار في حرم جامعة فرجينيا في ريتشموند حيث كان يقام حفل تخرج لمدرسة ثانوية (الحرة)

Lebanon 24
06-06-2023 | 18:35
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