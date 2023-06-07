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زيلينسكي: تدمير سد نوفا كاخوفكا ترك مئات الآلاف بدون إمدادات مياه للشرب
Lebanon 24
07-06-2023
|
03:49
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