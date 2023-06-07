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الفاتيكان: البابا فرنسيس سيخضع لعملية جراحية الأربعاء لتجنب إصابته بانسداد معوي

Lebanon 24
07-06-2023 | 04:35
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