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نائبة وزير الدفاع الأوكراني: القوات الأوكرانية تقدمت نحو 1100 متر في مناطق بمحيط باخموت خلال الساعات الـ24 الماضية

Lebanon 24
07-06-2023 | 06:15
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