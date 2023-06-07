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أ.ف.ب نقلا عن مصادر أمنية: 21 قتيلا في هجومين نفذهما جهاديون على الأرجح في بوركينا فاسو
Lebanon 24
07-06-2023
|
06:26
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