الجميّل: طرحنا تعديلات للانتخابات البلدية وكثيرون لم يفهموا ، وطالبنا بتقصير مدة ولاية المجلس البلدي الى 5 سنوات واعتماد الكوتا النسائية بنسبة 30% في الترشيح

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