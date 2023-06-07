الجميّل: دخلوا في تعطيل المجلس وإقفال البلد وتأخرت المناقشات إلى أن وصلنا الى المجلس الحالي وحصل عمل جدي وتم إقرار أكثر من 90 مادة من هذا القانون من أصل 140 مادة

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