الجميّل: لبنان بحاجة الى معايير للجباية وتوزيع المالية أمر مهم وهناك ضرائب تجبيها المنطقة تبقى فيها وأخرى توزع منها على الصندوق المركزي وهو يوزع للمناطق وهذه المعايير تؤخذ بعبن الاعتبار لإعادة توزيع الأموال

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