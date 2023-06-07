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الميادين: قافلة تعزيزات عسكرية جديدة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن دخلت من معبر الوليد غير الشرعي إلى مناطق سيطرة قسد في سوريا

Lebanon 24
07-06-2023 | 08:58
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