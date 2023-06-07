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الرئيس المصري: أكثر من 200 ألف سوداني عبروا الحدود إلى مصر خلال الأسابيع الماضية

Lebanon 24
07-06-2023 | 09:12
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