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سفيرة واشنطن لدى النيتو: لا نريد أن نرى أي صراع غرب البلقان والنيتو يلعب دورا فاعلا بتوفير الدعم الأمني (الجزيرة)

Lebanon 24
07-06-2023 | 11:32
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