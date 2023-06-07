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سفيرة واشنطن لدى النيتو: لا نريد أن نرى أي صراع غرب البلقان والنيتو يلعب دورا فاعلا بتوفير الدعم الأمني (الجزيرة)
Lebanon 24
07-06-2023
|
11:32
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