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الخارجية الأميركية: بلينكن ونظيره السعودي أكدا مواصلة العمل من أجل جلب الاستقرار للمنطقة (الشرق)

Lebanon 24
07-06-2023 | 12:06
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