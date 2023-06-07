23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الخارجية الأميركية: 16 ألف شخص يواجهون خطر الفيضانات نتيجة الدمار الذي لحق بسد كاخوفكا في أوكرانيا (الجزيرة)
Lebanon 24
07-06-2023
|
14:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التفجير الذي استهدف سد كاخوفكا جنوبي أوكرانيا
Lebanon 24
جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التفجير الذي استهدف سد كاخوفكا جنوبي أوكرانيا
08/06/2023 01:13:15
08/06/2023 01:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: تفجير أوكرانيا لسد نوفا كاخوفكا تسبب بكارثة إنسانية وبيئية (العربية)
Lebanon 24
الخارجية الروسية: تفجير أوكرانيا لسد نوفا كاخوفكا تسبب بكارثة إنسانية وبيئية (العربية)
08/06/2023 01:13:15
08/06/2023 01:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. شاهدوا حجم الدمار الذي لحق بسد "كاخوفكا"
Lebanon 24
بالصورة.. شاهدوا حجم الدمار الذي لحق بسد "كاخوفكا"
08/06/2023 01:13:15
08/06/2023 01:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا: القوات الروسية تفجّر سدّ نوفا كاخوفكا في خيرسون (الجزيرة)
Lebanon 24
القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا: القوات الروسية تفجّر سدّ نوفا كاخوفكا في خيرسون (الجزيرة)
08/06/2023 01:13:15
08/06/2023 01:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار الى مزيد من الانخفاض.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
الدولار الى مزيد من الانخفاض.. اليكم التسعيرة عصرا
09:40 | 2023-06-07
07/06/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما اتهمتها بأنها كانت على علاقة حب بملحم بركات.. هكذا ردت نجوى كرم على مي حريري
Lebanon 24
بعدما اتهمتها بأنها كانت على علاقة حب بملحم بركات.. هكذا ردت نجوى كرم على مي حريري
23:51 | 2023-06-06
06/06/2023 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تدخل القفص الذهبي.. شاهدوا الصور الأولى من زفافها
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تدخل القفص الذهبي.. شاهدوا الصور الأولى من زفافها
03:55 | 2023-06-07
07/06/2023 03:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع طرقات واحتجاج.. ماذا يحصل على طريق المطار؟ (صور)
Lebanon 24
قطع طرقات واحتجاج.. ماذا يحصل على طريق المطار؟ (صور)
10:50 | 2023-06-07
07/06/2023 10:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب في تغريدة لافتة: "بكل وقاحة".. رياض سلامة لرئاسة الجمهورية
Lebanon 24
وهاب في تغريدة لافتة: "بكل وقاحة".. رياض سلامة لرئاسة الجمهورية
07:14 | 2023-06-07
07/06/2023 07:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:09 | 2023-06-07
إصابة 4 فلسطينيين في اشتباكات مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها البلدة القديمة في رام الله
17:48 | 2023-06-07
بريطانيا تستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي
17:08 | 2023-06-07
الخارجية السعودية: نرفض كل أشكال العنف تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية في السودان
17:07 | 2023-06-07
الخارجية السعودية تؤكد أهمية التصدي للجماعات المسلحة التي تحاول النيل من عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه
17:04 | 2023-06-07
الخارجية السعودية تدين بأشد العبارات التخريب والعبث في مبنى سفارة المملكة في السودان على يد جماعات مسلحة
16:59 | 2023-06-07
وزارة الخارجية السعودية: نُدين بأشد العبارات ما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث في مبنى سفارتنا في السودان
فيديو
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
08/06/2023 01:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
08/06/2023 01:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
23:14 | 2023-06-04
08/06/2023 01:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact