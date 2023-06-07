أبي رميا للـ"ال بي سي": نواب التيار الوطني الحر لن يصوّتوا لسليمان فرنجية والتصويت ان كان لجهاد أزعور وان كان بورقة بيضاء لن يقسم التيار وهذا لا يعني اننا سنذهب للتصويت بالورقة البيضاء فالنقاش لا يزال قائمًا

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