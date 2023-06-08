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بيان خليجي أميركي: بحثنا الشراكات الاستراتيجية وتعزيز السلام والأمن والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط
Lebanon 24
08-06-2023
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