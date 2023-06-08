25
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزراء خارجية الخليج ونظيرهم الأميركي: لا يوجد حل عسكري في السودان
Lebanon 24
08-06-2023
|
02:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي: مستمرون بالتواصل المباشر مع القادة العسكريين السودانيين ونضغط عليهم لتوسيع وقف إطلاق النار
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: مستمرون بالتواصل المباشر مع القادة العسكريين السودانيين ونضغط عليهم لتوسيع وقف إطلاق النار
08/06/2023 12:54:42
08/06/2023 12:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: الولايات المتحدة لا تزال "منخرطة بعمق" في الشراكات مع دول الخليج (الشرق)
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: الولايات المتحدة لا تزال "منخرطة بعمق" في الشراكات مع دول الخليج (الشرق)
08/06/2023 12:54:42
08/06/2023 12:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء الجلسة المغلقة بين وزير الخارجية الأميركي ونظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق)
Lebanon 24
بدء الجلسة المغلقة بين وزير الخارجية الأميركي ونظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق)
08/06/2023 12:54:42
08/06/2023 12:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: نساعد الشعب السوداني من أجل تحقيق مطالبه (الشرق)
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: نساعد الشعب السوداني من أجل تحقيق مطالبه (الشرق)
08/06/2023 12:54:42
08/06/2023 12:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار الى مزيد من الانخفاض.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
الدولار الى مزيد من الانخفاض.. اليكم التسعيرة عصرا
09:40 | 2023-06-07
07/06/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع طرقات واحتجاج.. ماذا يحصل على طريق المطار؟ (صور)
Lebanon 24
قطع طرقات واحتجاج.. ماذا يحصل على طريق المطار؟ (صور)
10:50 | 2023-06-07
07/06/2023 10:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب في تغريدة لافتة: "بكل وقاحة".. رياض سلامة لرئاسة الجمهورية
Lebanon 24
وهاب في تغريدة لافتة: "بكل وقاحة".. رياض سلامة لرئاسة الجمهورية
07:14 | 2023-06-07
07/06/2023 07:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نشرت صورة من أمام حوض السباحة في منزلها... هكذا تستمتع كارين رزق الله بفصل الصيف
Lebanon 24
نشرت صورة من أمام حوض السباحة في منزلها... هكذا تستمتع كارين رزق الله بفصل الصيف
15:30 | 2023-06-07
07/06/2023 03:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني بفستان الزفاف... ووالدها عاصي يبكي متأثراً: "زفوا العروس زفوها" (صور وفيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني بفستان الزفاف... ووالدها عاصي يبكي متأثراً: "زفوا العروس زفوها" (صور وفيديو)
13:54 | 2023-06-07
07/06/2023 01:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:53 | 2023-06-08
ماكرون: عملية الطعن "عمل جبان"
05:23 | 2023-06-08
"أ.ف.ب" نقلاً عن مصادر أمنية: منفذ عملية الطعن في مدينة آنسي الفرنسية يقول إنه سوري وطالب لجوء
05:21 | 2023-06-08
إصابة 7 أشخاص بينهم 6 أطفال بحادث طعن في مدينة آنسي الفرنسية (روسيا اليوم)
05:13 | 2023-06-08
رئيس الحكومة الفرنسية يتوجه إلى موقع عملية الطعن بمدينة آنسي الفرنسية
04:54 | 2023-06-08
اعتقال الشخص الذي نفذ عملية طعن أدت لإصابة 6 أطفال بمدينة آنسي جنوب شرق فرنسا
04:40 | 2023-06-08
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يزور منطقة الفيضانات الناجمة عن انفجار السد في خيرسون
فيديو
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
08/06/2023 12:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
08/06/2023 12:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
08/06/2023 12:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact