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الاستخبارات التركية تحيد 3 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق بينهم قيادي مدرج على القائمة الرمادية للمطلوبين (الأناضول)

Lebanon 24
08-06-2023 | 02:51
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