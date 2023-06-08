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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يزور منطقة الفيضانات الناجمة عن انفجار السد في خيرسون
Lebanon 24
08-06-2023
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04:40
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