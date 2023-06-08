النائب أشرف بيضون لـ"الجديد": من الواضح أن الفريق الذي قام بترشيح جهاد أزعور غير مقتنع بهذا الترشيح ونحن دعينا إلى الحوار لأننا ندك أن القوى السياسية لا تستطيع ايصال رئيس للجمهورية بمفردها

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