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النائب أشرف بيضون لـ"الجديد": من الواضح أن الفريق الذي قام بترشيح جهاد أزعور غير مقتنع بهذا الترشيح ونحن دعينا إلى الحوار لأننا ندك أن القوى السياسية لا تستطيع ايصال رئيس للجمهورية بمفردها

Lebanon 24
08-06-2023 | 08:08
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