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وزير الخارجية السعودية: ضرورة العمل على توفير البيئة الملائمة لعودة النازحين إلى سوريا والعراق
Lebanon 24
08-06-2023
|
09:57
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