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مسؤولون أميركيون لـCNN: أوكرانيا واجهت مقاومة شديدة بمحاولتها الأولى للهجوم المضاد شرقا (العربية)

Lebanon 24
08-06-2023 | 10:58
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