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وزيرة الخارجية الفرنسية: قطر شريك استراتيجي لفرنسا منذ فترة طويلة واليوم بدأنا مرحلة جديدة لتطوير هذه الشراكة (الجزيرة)

Lebanon 24
08-06-2023 | 11:26
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