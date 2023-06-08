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قوات خاصة بمصلحة السجون الإسرائيلية تداهم زنازين الأسرى الفلسطينيين في سجن ايشيل ببئر السبع (الجزيرة)

Lebanon 24
08-06-2023 | 14:59
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