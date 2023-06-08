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أوكرانيا تعلن إصابة 8 مدنيين في قصف صاروخي روسي على مدينة تشيركاسي وسط البلاد

Lebanon 24
08-06-2023 | 17:39
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