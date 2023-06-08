Advertisement

أخبار عاجلة

البنتاغون سيقدم حزمة مساعدات لأوكرانيا في مجال الدفاع الجوي بقيمة ملياري دولار

Lebanon 24
08-06-2023 | 20:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن: بايدن يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 375 مليون دولار لأوكرانيا
lebanon 24
09/06/2023 06:22:24 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: منذ غزو أوكرانيا قدمنا لكييف مساعدات عسكرية بقيمة 36.7 مليار دولار (الشرق)
lebanon 24
09/06/2023 06:22:24 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: نعلن اليوم تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا من أجل مساعدتها على الدفاع عن نفسها (الجزيرة)
lebanon 24
09/06/2023 06:22:24 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: خطأ حسابي بقيمة 3 مليارات دولار بشأن أسلحة لأوكرانيا
lebanon 24
09/06/2023 06:22:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:26 | 2023-06-08
20:21 | 2023-06-08
20:02 | 2023-06-08
20:01 | 2023-06-08
20:01 | 2023-06-08
19:31 | 2023-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website