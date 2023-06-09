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وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 37 طائرة عسكرية و5 سفن حربية صينية في محيط تايوان يوم أمس (الجزيرة)

Lebanon 24
09-06-2023 | 01:00
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