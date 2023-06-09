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القوات الجوية الأوكرانية: تم إسقاط 4 صواريخ كروز و10 هجمات روسية بالطائرات المسيرة
Lebanon 24
09-06-2023
|
01:42
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