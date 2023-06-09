Advertisement

أخبار عاجلة

الإدارة العسكرية في خيرسون: المياه غمرت حتى الآن 3624 منزلا وأجلينا 2352 شخصا من منطقة خيرسون (الجزيرة)

Lebanon 24
09-06-2023 | 02:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإدارة العسكرية لخيرسون: المياه غمرت أكثر من 1800 منزل على الضفة اليمنى من نهر دنيبرو
lebanon 24
09/06/2023 11:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم خيرسون: المياه تغمر 600 كيلومتر مربع من المنطقة
lebanon 24
09/06/2023 11:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: 40 بلدة غمرتها المياه في خيرسون جراء تفجير سد كاخوفكا بأوكرانيا
lebanon 24
09/06/2023 11:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا: القوات الروسية تفجّر سدّ نوفا كاخوفكا في خيرسون (الجزيرة)
lebanon 24
09/06/2023 11:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:45 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:51 | 2023-06-09
04:24 | 2023-06-09
03:58 | 2023-06-09
03:48 | 2023-06-09
03:12 | 2023-06-09
03:11 | 2023-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website