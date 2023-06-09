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وزارة خارجية كوريا الجنوبية تستدعي السفير الصيني بشأن تصريحات عن التنافس الصيني الأميركي (الشرق)

Lebanon 24
09-06-2023 | 03:11
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