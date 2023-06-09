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هدوء حذر يسود نقطة التوتر في كفرشوبا مع استمرار الاستنفار المتبادل بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال (الميادين)

Lebanon 24
09-06-2023 | 04:59
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