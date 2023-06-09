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مصدر أمنيّ لـ"لبنان 24": إستنفار لجيش العدوّ في موقع السماقة داخل مزارع شبعا القريب من تلال كفرشوبا

Lebanon 24
09-06-2023 | 07:15
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