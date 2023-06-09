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"لبنان 24": جيش العدوّ يستقدم دبابة من نوع "ميركافا" في مكان تواجد أهالي كفرشوبا

Lebanon 24
09-06-2023 | 07:23
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