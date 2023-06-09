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بلجيكا تعلن تزويد أوكرانيا بذخيرة عيار 105 ملم تبلغ قيمتها 32.4 مليون يورو (الشرق)

Lebanon 24
09-06-2023 | 09:00
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