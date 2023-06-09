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البيت الأبيض: روسيا عرضت على إيران تعاونا دفاعيا غير مسبوق يشمل الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
09-06-2023
|
10:32
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