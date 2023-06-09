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بوتين: أوكرانيا تتكبد خسائر كبيرة بواقع 3 جنود مقابل جندي روسي (العربية)

Lebanon 24
09-06-2023 | 10:51
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