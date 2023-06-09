سامي الجميل: التوتر الأمني محتمل ونحمّل حزب الله مسؤولية أي أمر قد يحصل مع أي واحد منا وأدعو كل داعمي أزعور الى عدم الانجرار الى الاستفزاز واحتمال أن يتفوّق فرنجية على أزعور غير وارد (MTV)

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