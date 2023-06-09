Advertisement

أخبار عاجلة

السلطات الأوكرانية: قررنا وقف تشغيل التبريد لآخر وحدة طاقة عاملة في محطة زابوروجيا النووية

Lebanon 24
09-06-2023 | 14:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لافروف: مذكرات روسيا شبه الأسبوعية حول المحاولات التخريبية وقصف محطة زابوروجيا النووية لا تلقى استجابة من الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
lebanon 24
10/06/2023 02:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: سأقود بعثة الوكالة إلى محطة زابوروجيا النووية الأسبوع المقبل
lebanon 24
10/06/2023 02:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة الطاقة الأوكرانية تعلن عودة التيار الكهربائي لمحطة زابوريجيا النووية (العربية)
lebanon 24
10/06/2023 02:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة الطاقة الأوكرانية تؤكد انقطاع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية
lebanon 24
10/06/2023 02:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:56 | 2023-06-09
17:54 | 2023-06-09
15:53 | 2023-06-09
15:36 | 2023-06-09
15:18 | 2023-06-09
14:58 | 2023-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website