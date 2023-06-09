27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
استقالة رئيس الوزراء البريطاني من مجلس العموم بعد تقرير عن تضليله للبرلمان
Lebanon 24
09-06-2023
|
15:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صدور أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الكويتي
Lebanon 24
صدور أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الكويتي
10/06/2023 02:52:50
10/06/2023 02:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: نتعاون مع فرنسا بشأن الوضع في لبنان ونسعى لتعزيز الأمن في منطقتنا
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: نتعاون مع فرنسا بشأن الوضع في لبنان ونسعى لتعزيز الأمن في منطقتنا
10/06/2023 02:52:50
10/06/2023 02:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: ندعو لحل دائم للأزمة في سوريا يرتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي (الجزيرة)
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: ندعو لحل دائم للأزمة في سوريا يرتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي (الجزيرة)
10/06/2023 02:52:50
10/06/2023 02:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: اتفقت ونظيرتي الفرنسية على توحيد الجهود لدعم استقرار منطقتنا (الجزيرة)
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: اتفقت ونظيرتي الفرنسية على توحيد الجهود لدعم استقرار منطقتنا (الجزيرة)
10/06/2023 02:52:50
10/06/2023 02:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
التعرفة الى 10 ملايين ليرة
Lebanon 24
التعرفة الى 10 ملايين ليرة
03:15 | 2023-06-09
09/06/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تفاصيل" حراك بري الرئاسي.. هذا ما أبلغه لـ"حزب الله"
Lebanon 24
"تفاصيل" حراك بري الرئاسي.. هذا ما أبلغه لـ"حزب الله"
04:00 | 2023-06-09
09/06/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هذه تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هذه تسعيرته في السوق الموازية
03:26 | 2023-06-09
09/06/2023 03:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق مُثير.. نوال بري تغني وترقص وتظهر مع فنان شهير! (فيديو)
Lebanon 24
بفستان ضيق مُثير.. نوال بري تغني وترقص وتظهر مع فنان شهير! (فيديو)
03:56 | 2023-06-09
09/06/2023 03:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة الـ 22 اختفت 9 أعوام.. هكذا تم العثور عليها (فيديو)
Lebanon 24
ابنة الـ 22 اختفت 9 أعوام.. هكذا تم العثور عليها (فيديو)
00:08 | 2023-06-09
09/06/2023 12:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:56 | 2023-06-09
الخارجية الأميركية: نواصل الضغط على الجيش السوداني والدعم السريع لوقف الأعمال العدائية
17:54 | 2023-06-09
الخارجية الأميركية: نراقب الأطراف المتحاربة بالسودان بالأقمار الصناعية وبأدوات أخرى
15:53 | 2023-06-09
مستشار الرئيس الأوكراني: لن ننال عضوية حلف الناتو حتى تنتهي الحرب.. علينا عدم إطلاق التكهنات في هذا الشأن
15:18 | 2023-06-09
ترامب: من حقي إحضار سجلاتي من البيت الأبيض بموجب قانون السجلات الرئاسية
14:58 | 2023-06-09
الخارجية الأميركية: سننشر اليوم بعض نتائج المراقبة للهدنة في السودان عبر منصة مرصد الصراع في السودان
14:54 | 2023-06-09
السلطات الأوكرانية: قررنا وقف تشغيل التبريد لآخر وحدة طاقة عاملة في محطة زابوروجيا النووية
فيديو
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
10/06/2023 02:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
10/06/2023 02:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
10/06/2023 02:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact