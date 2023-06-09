Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: نواصل الضغط على الجيش السوداني والدعم السريع لوقف الأعمال العدائية

Lebanon 24
09-06-2023 | 17:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: نواصل دعم محادثات جدة بين الجيش والدعم السريع لوقف إطلاق النار وترتيبات إنسانية بالسودان (الجزيرة)
lebanon 24
10/06/2023 02:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: الجيش السوداني والدعم السريع يتوصلان لاتفاق لوقف النار لـ 24 ساعة (العربية)
lebanon 24
10/06/2023 02:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: وفد أميركي شهد توقيع الجيش السوداني والدعم السريع على إعلان جدة
lebanon 24
10/06/2023 02:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية البريطانية: ندعو لوقف جميع الأعمال العدائية في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع
lebanon 24
10/06/2023 02:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:54 | 2023-06-09
15:53 | 2023-06-09
15:36 | 2023-06-09
15:18 | 2023-06-09
14:58 | 2023-06-09
14:54 | 2023-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website