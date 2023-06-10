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بدء سريان هدنة جديدة في السودان لمدة 24 ساعة أعلنتها الوساطة السعودية ـ الأميركية

Lebanon 24
10-06-2023 | 00:09
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