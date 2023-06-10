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سلاح الجو الأوكراني: اعتراض وتدمير 20 طائرة روسية مسيرة إيرانية الصنع وصاروخي كروز خلال الساعات الماضية

Lebanon 24
10-06-2023 | 02:34
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