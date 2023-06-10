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رويترز عن المستشار الألماني: أعتزم الحديث هاتفيا إلى بوتين قريبا وأبلغه بضرورة سحب روسيا قواتها من أوكرانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
10-06-2023 | 05:48
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