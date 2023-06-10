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قائد عمليات جنوب شرقي أوكرانيا: نفذنا هجمات جنوب شرقي زابوروجيا وألحقنا خسائر بـ ٤ وحدات من الجيش الروسي (الجزيرة)
Lebanon 24
10-06-2023
|
06:14
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