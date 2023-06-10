Advertisement

أخبار عاجلة

إدارة قسد بشرق سوريا تعلن أنها ستبدأ بمحاكمة عناصر داعش المحتجزين لديها (العربية)

Lebanon 24
10-06-2023 | 08:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قسد ستبدأ بمحاكمة عناصر داعش من السوريين ومن ثم العراقيين المحتجزين لديها (العربية)
lebanon 24
10/06/2023 20:01:14 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: القوات الأميركية باقية في سوريا ومستعدة لمحاربة داعش (العربية)
lebanon 24
10/06/2023 20:01:14 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة التعدين العربية السعودية "معادن" تعلن أنها صدرت الشحنة الأولى من الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون للصين (الشرق)
lebanon 24
10/06/2023 20:01:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية العراق لـ"العربية": عودة سوريا للجامعة العربية تعني إدارة الأزمة بشكل جديد ومختلف
lebanon 24
10/06/2023 20:01:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:30 | 2023-06-10
12:27 | 2023-06-10
12:05 | 2023-06-10
12:03 | 2023-06-10
11:53 | 2023-06-10
11:46 | 2023-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website