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مكتب الرئيس الإيراني: الرئيس الفرنسي أكد لنظيره الإيراني رغبته في التواصل مع طهران (الشرق)

Lebanon 24
10-06-2023 | 08:58
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