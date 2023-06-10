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المساعد السياسي للرئاسة الإيرانية: الاتصال الهاتفي بين ماكرون ورئيسي ركز أيضا على قضايا إقليمية مهمة (الجزيرة)

Lebanon 24
10-06-2023 | 08:59
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