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وزارة الخارجية المصرية: إلزام جميع السودانيين بالحصول على تأشيرة قبل دخول البلاد بعد اكتشاف أنشطة غير مشروعة

Lebanon 24
10-06-2023 | 11:16
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