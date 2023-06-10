Advertisement

أخبار عاجلة

نائب البرهان خلال لقاء رئيس وزراء إثيوبيا: ندعو القوى الإقليمية والدولية لتوحيد الجهود وإيقاف تعدد المبادرات (الشرق)

Lebanon 24
10-06-2023 | 11:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الإثيوبي لنائب البرهان: مستعدون لزيارة الخرطوم والجلوس مع طرفي الصراع لوقف إطلاق النار (الشرق)
lebanon 24
11/06/2023 06:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء العماني يصل إلى جدة للمشاركة في أعمال القمة العربي (الشرق)
lebanon 24
11/06/2023 06:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المطارنة الموارنة: ندعو النواب إلى الاستفادة من المؤشّرات الإقليمية والدولية وانتخاب رئيس
lebanon 24
11/06/2023 06:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المطارنة الموارنة: ندعو السادة النواب إلى الاستفادة من المؤشّرات الإقليمية والدولية وانتخاب رئيس جديد وتحاشي كلّ ما من شأنه تقويض معنويات اللبنانيّين
lebanon 24
11/06/2023 06:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:53 | 2023-06-10
16:32 | 2023-06-10
16:20 | 2023-06-10
15:50 | 2023-06-10
15:45 | 2023-06-10
15:11 | 2023-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website